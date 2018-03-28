На Украине суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. После внесения изменений в законодательство украинские суды не успевают выдавать разрешения на погребение умерших. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Национальную полицию.

В пресс-релизе отмечается , что за десять дней суды рассмотрели около 60 процентов ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями.

"У нас за эти десять дней зафиксировано 7782 факта смерти граждан. Следователями рассмотрено 5849 фактов. То есть это не проблема. В Единый реестр досудебных расследований внесено 1949 фактов. И именно здесь возникают определенные сложности", — отметил замглавы Нацполиции Виталий Невгад.

По его словам, суды за первые сутки предоставили всего 794 разрешения, или 41 процент от общего числа поданных ходатайств, на выдачу тел для захоронения, на вторые сутки — 753 (39%), на третьи — 259 (13%).

Согласно изменениям, внесенным в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, суды должны выдавать разрешения на проведение всех экспертиз.