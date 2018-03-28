МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Москва вдумчиво и основательно подходит к выработке ответных мер на действия западных стран и высылку российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", не видит в этом никакой спешки, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет никакой спешки. Мы подходим к этому основательно, вдумчиво", — заявил Рябков, отвечая на вопрос о том, когда РФ объявит об ответных мерах на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства РФ в США.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.