МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Презентация, озвученная на брифинге в посольстве Великобритании в РФ по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, содержит откровенное вранье, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее представитель МИД Великобритании поблагодарил МИД РФ "за придание большей огласки" презентации по делу Сергея Скрипаля, ранее опубликованной газетой "Коммерсант". Он отметил, что данный документ полностью соответствует заявлениям премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и является "полезным описанием системного безответственного поведения российских государственных структур".

"Признательны Форин-офису за возможность сказать еще несколько слов по поводу недавнего брифинга в посольстве Великобритании в Москве. В документе, который был озвучен на этом брифинге, содержится набор обычных для британских официальных лиц гадостей в адрес России. Есть и откровенное вранье, на что обращаем внимание британских пропагандистов от дипломатии и их слушателей", — заявил Рябков.

"Коммерсант" ранее опубликовал презентацию, которая, по его данным, была показана послом Великобритании, а потом роздана в печатном виде представителям иностранных посольств за несколько дней до высылки российских дипломатов. Газета пишет, что презентация состояла из шести слайдов, первый из которых — титульный с заглавием "Инцидент в Солсбери". Газета пишет, что презентация практически не сообщает новой информации по делу Скрипаля, отмечая лишь одно отличие — "переквалификация статуса Москвы из "с высокой долей вероятности" виновной стороны на виновную "без малейшего сомнения". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию, назвав презентацию "провалом Терезы Мэй".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.