Эквадор лишил Ассанжа средств связи с внешним миром

МЕХИКО, 28 мар — РИА Новости. Правительство Эквадора лишило основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, укрывающегося в посольстве страны в Лондоне, средств связи с внешним миром, говорится в опубликованном в среду официальном коммюнике властей страны.

"Данная мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами", — отмечается в заявлении эквадорского правительства.

При этом не уточняется, какое именно сообщение Ассанжа нарушило обязательство.

По мнению властей Эквадора, поведение Ассанжа и сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения с Великобританией, странами ЕС и другими государствами мира. В связи с этим средства связи у Ассанжа были отключены во вторник, уточняется в коммюнике. При этом не исключаются дополнительные меры в отношении Ассанжа в связи с его поведением.

В последнее время Ассанж опубликовал в своем Twitter множество постов, касающихся ареста каталонского политика Карлеса Пучдемона. В одном из них он назвал бывшего главу каталонского правительства "первым политзаключенным Германии", цитируя статью в немецкой газете.

Неделей ранее создатель WikiLeaks прокомментировал ситуацию с высылкой 23 российских дипломатов из Великобритании в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По его мнению, премьер-министр королевства Тереза Мэй оказалась в сложном положении. "Если Москва заведомо стояла за отравлением Сергея и Юлии Скрипаль нервно-паралитическим веществом, то это, скорее всего, сделано, чтобы спровоцировать ответ со стороны Великобритании, а Россия уже просчитала свои действия", — считает он.