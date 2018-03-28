Армения получила все вооружения в рамках первого кредита от России

ЕРЕВАН, 28 мар – РИА Новости. Россия полностью поставила все вооружение, закупленное Ереваном в рамках первого кредита, сказал замминистра обороны, председатель госкомитета военной промышленности Армении Давид Пахчанян.

В июне 2015 года Армения получила от России кредит на покупку вооружений в размере 200 миллионов долларов. В декабре прошлого года, парламент Армении ратифицировал похожий кредит на сумму 100 миллионов долларов.

"То, что было запланировано в рамках первого кредита – уже полностью поставлено, есть договоренность продолжать эту работу", — цитирует Пахчаняна Sputnik Армения.

Эти поставки, по его словам, составляют серьезную долю в закупках вооружений Минобороны кавказской республики.

Глава военного ведомства также прокомментировал последние заявления российской стороны о поставках оружия Азербайджану.

"Очевидно, что у нас есть недовольство поставками оружия Азербайджану. Российская сторона сейчас заявляет, что эти поставки резко уменьшатся. Наше сотрудничество сейчас идет достаточно эффективно", — сказал Пахчанян.

Он отметил, что в целом сотрудничество с Россией сейчас находится на хорошем уровне.

Ранее зампредседателя думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в Ереване, что Россия сделала соответствующие выводы из апрельской эскалации 2016 года в Нагорном Карабахе. А председатель комитета по международным делам Совета Федерации России Константин Косачев сказал, что при поставках оружия одной из сторон карабахского конфликта Россия учла апрельские события, и прежних объемов уже не будет.

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