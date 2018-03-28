Пентагон объявил об уничтожении одного из главарей "Аль-Каиды"* в Ливии

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Вооруженные силы США в результате авиаудара в районе ливийского города Аубари уничтожили двух членов террористической группировки "Аль-Каида"*, включая одного из главарей организации Мусу абу-Дауда, сообщает африканское командование США в своем релизе.

"Американские силы провели удар с воздуха в точности около Аубари, Ливия, 24 марта, убив двух террористов "Аль-Каиды"*, включая Мусу абу-Дауда, одного из главарей "Аль-Каиды"* на территории так называемого исламского Магриба", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, ликвидированный главарь занимался вербовкой новых членов группировки в Ливии, оказывал финансовую, техническую и логистическую поддержку операциям террористической организации в регионе.

Также отмечается, что угроза от его деятельности не ограничивалась регионом, но и распространялась на другие страны, в том числе и на США.

*Запрещенная в России террористическая организация