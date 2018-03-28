Украинский телеканал ZIK потребовал от радикалов снять блокаду офиса

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Сотрудники украинского телеканала ZIK требуют от представителей запрещенной в РФ украинской националистической организации "Братство"* немедленно снять блокаду офиса телеканала в Киеве и не угрожать деятельности журналистов.
"Команда ZIK требует от представителей радикальной организации "Братство"* Дмитрия Корчинского немедленно снять блокаду и не угрожать деятельности последнего независимого телеканала на Украине, его журналистам и приглашенным на эфиры гостям", — говорится в опубликованном в среду заявлении телеканала.
Кроме того, команда телеканала просит министра внутренних дел Украины Арсена Авакова отреагировать на бездействие правоохранителей во время пикета радикалов.
"Братство" было основано в 2004 году Дмитрием Корчинским, который в начале 1990-х годов был одним из руководителей запрещенной в РФ украинской правоэкстремистской организации "Украинская национальная ассамблея* – Украинская народная самооборона"*. В марте 2014 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении граждан Украины, состоявших в рядах УНА*-УНСО*, в том числе, Корчинского. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ включил УНА*-УНСО* и "Братство"* в список экстремистских организаций.
*Экстремистские организации, запрещенные в России