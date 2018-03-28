Турбизнес Европы пострадает из-за скандала с дипломатами, считает эксперт

РИГА, 28 мар – РИА Новости. Дипломатический скандал окажет влияние на туристическую привлекательность европейских столиц, считает вице-президент российской Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

"Вряд ли дипломатический скандал окажет мгновенное влияние на туристический бизнес европейских столиц, но спада в пределах 20% ожидать можно", — приводит слова Прасова Sputnik Латвия.

Не исключено, что владельцам отелей в Европе придется снижать цены, предположил эксперт.

"В случае падения темпов бронирования и отказа от поездок, цены могут уйти вниз. Когда отели будут понимать, что не достигнут ожидаемых объемов, возможно снижение цены с целью повышения привлекательности туров", — пояснил Прасов.

Ранее Латвия в числе 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон бездоказательно обвинил в этом Москву. Россия свою причастность к отравлению шпиона решительно отвергает.

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