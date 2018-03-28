Глава МИД Словении выступил против высылки российских дипломатов

БЕЛГРАД, 28 мар — РИА Новости. Глава МИД Словении Карл Эрьявец заявил в среду, что выступает против мер в отношении российских дипломатов до выяснения всех деталей в связи с "делом Скрипаля".
По словам министра иностранных дел республики, на заседании правительства, которое назначено на четверг, он "не будет предлагать" меру высылки российских дипломатов из Любляны.
"В настоящее время, я думаю, что, прежде всего, необходимо выяснить все, что произошло в Солсбери, речь идет об очень неясном и скандальном случае", — цитирует агентство Танюг главу МИД Словении.
Ранее он также высказывал сомнения в необходимости дипломатических мер против российских дипломатов до окончания расследования происшествия в Великобритании.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.