Путин осудил задержание сербского чиновника в Косовской Митровице

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич обсудили по телефону проблему косовского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля в среду.

Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

"Обсуждена проблематика косовского урегулирования в контексте предпринятой 26 марта приштинскими властями в Косовской Митровице провокационной акции против главы Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии М. Джурича. С российской стороны заявлено о решительном осуждении таких действий, являющихся нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244. Подчеркнуто, что в основе косовского урегулирования должно лежать неукоснительное выполнение этой резолюции", — говорится в сообщении.

Также были затронуты актуальные вопросы многопланового российско-сербского стратегического партнерства.