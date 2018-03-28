Португалия отзывает посла из России

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Власти Португалии отзывают для консультаций посла в РФ в связи с "делом Скрипаля", заявил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.

"Португалия отзывает посла в Москве для консультаций", — заявил министр в эфире телеканала RTP.

Ранее аналогичные решения о вызове послов для консультаций приняли правительства Болгарии, Люксембурга, Мальты и Словакии.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.