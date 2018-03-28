СМИ рассказали, как Савченко делала "предвыборный" ролик

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украинские "Вести" раскрыли детали съемок "предвыборного" ролика Надежды Савченко, в котором она обещает стать кандидатом в президенты.

По словам неназванного источника издания, клип делали несколько человек из окружения Савченко и собственника телеканала NewsOne Евгения Мураева. Также "Вестям" сообщили, что заготовлено еще несколько видео. В ближайшее время их опубликуют.

Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко сообщила, что ролик сняли до недавнего ареста Савченко, которая "действительно собирается баллотироваться в президенты, о чем она ранее не раз заявляла".

Адвокат Дмитрий Бугай также подтвердил "Вестям", что сниматься, находясь в СИЗО, у народного депутата возможности нет. "Опубликованные ролики — это заготовки, которые создавались до момента ее задержания", — пояснил он.

Издание также цитирует политолога Руслана Бортника, который предположил, что Савченко, вернувшись на Украину после освобождения из российской тюрьмы, догадывалось, что на родине ее рано или поздно начнут преследовать.

В ролике, опубликованном в Facebook, Савченко находится одна в темной комнате и смотрит на снег за окном. После этого она снимает с себя вышиванку и надевает военную форму.

"Придет время и я стану кандидатом в президенты Украины. Но ваше решение мне нужно уже сегодня", — обращается она к зрителю, призывая "действовать на опережение".

Сейчас Савченко находится под арестом. Ее обвиняют в попытке государственного переворота на Украине и подготовке теракта. Во время заседания суда на прошлой неделе нардеп объявила голодовку.