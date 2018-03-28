Конгресс запретил Киеву передавать американское оружие полку "Азов"

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Конгресс запретил Киеву передавать полученное от США оружие батальону "Азов" Нацгвардии Украины. Об этом сообщает издание The Hill.

Соответствующая поправка была включена в 2232-страничный законопроект о государственных расходах, который приняли на прошлой неделе.

"Идея превосходства белой расы и неонацизм недопустимы, для них нет места в нашем мире […] Я очень рад, что недавно принятый закон сделает невозможной помощь США оружием или инструкторами неонацистскому батальону "Азов", — заявил представитель от Калифорнии Рохит Ханна, один из самых ярых противников поставки на Украину летальных вооружений в Конгрессе.

В статье отмечается, что в ряды батальона открыто принимают сторонников ультраправых взглядов и радикалов.

Это условие пытались включить в текст документа на протяжении трех лет, однако каждый раз она удалялась перед согласованием финального варианта законопроекта.

В июле 2017 года пресс-служба "Азова" опубликовала сообщение, в котором говорилось о получении американских гранатометов PSRL-1. При этом в Нацгвардии отмечали, что у батальона такого оружия нет. Позднее статья была удалена с сайта.

