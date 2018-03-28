Российские дипломаты, объявленные персоной нон грата, покинули Украину

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Объявленные на Украине персона нон грата сотрудники посольства РФ уже покинули страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.
"Сотрудники посольства, объявленные персона нон грата, уже покинули Украину", — сказали в пресс-службе.
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что Киев высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В МИД Украины пояснили, что высылка 13 российских дипломатов состоится в ближайшее время, они будут объявлены персона нон грата.
Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.