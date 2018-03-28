ЖЕНЕВА, 28 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый раунд женевских дискуссий по Закавказью пройдет в июне, участники планируют пересмотреть их формат, заявил журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Мы договорились, скорее всего, встретиться здесь в июне и, может быть, даже подумать о том, как реформировать саму работу Женевских дискуссий с тем, чтобы перестать обсуждать какой-то текст, а поговорить о каких-то совместных проектах и планах действия между… представителями общественных организаций, населения", — сказал Карасин.

Он отметил, что в рамках такого формата могли бы обсуждаться также вопросы о налаживании торговли.

"У нас скоро должно вступить в силу соглашение со швейцарской фирмой, которое грузинские власти уже подписали, а мы подпишем, я думаю, в ближайшие недели. Начнем реализовывать этот проект. Он может быть новой точкой обострения, но мы хотим, чтобы это была реально действующая схема, которая поможет наладить торгово-экономические связи в регионе в целом", — отметил он.

Также речь может пойти об образовательных проектах, добавил он.