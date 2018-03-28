Карасин: на Женевских дискуссиях не приняли документ о неприменении силы

ЖЕНЕВА, 28 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Документ о неприменении силы не был принят на Женевских дискуссиях по Закавказью, заявил журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"К сожалению, не удалось нам договориться по тексту, потому что у участников разное представление о том, что туда можно и нужно записать. Конечно, все упирается в статусность, в ссылки на договоренности 2008 года, которые все понимают по-разному", — сказал он.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. К настоящему времени это единственная площадка для диалога представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. В рамках Женевских дискуссий на данный момент поддерживается и диалог между Россией и Грузией, у которых нет дипломатических отношений.

Обсуждение документа продолжается несколько лет. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.