Сопровождавших Пучдемона в Европе полицейских задержали в Каталонии

МАДРИД, 28 мар — РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала двух сотрудников каталонских правоохранительных органов, сопровождавших бывшего главу женералитета Карлеса Пучдемона во время его поездки по Европе.

В момент задержания каталонского политика в Германии с ним находились еще четыре человека, в том числе сотрудники каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra. Один из них, Шавьер Гоикоэчеа Фернандес, был задержан в Вильясар-де-Мар (провинция Барселона), где он живет, второй, Карлос де Педро Лопес, — в барселонском аэропорту Эль-Прат, куда он прибыл из Брюсселя, сообщают источники в Национальной полиции.

В настоящее время они доставлены в комиссариат, после дачи показаний будет принято решение, будут ли они отпущены до вызова в суд.

Помимо сотрудников правоохранительных органов в машине в момент ареста Пучдемона находились предприниматель, бывший политик Жозеп Мария Матамала и профессор университета Барселоны, специалист по Тибету Жозеп Луис Алай.

Прокуратура Национального суда Испании считает их виновными в укрывательстве преступления.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, которому предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, был задержан в Германии на основании европейского ордера на арест, выданного испанским судьей, в минувшее воскресенье. Он направлялся из Финляндии в Бельгию.