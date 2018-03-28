На Украине пьяный ветеран АТО взорвал гранату у себя дома

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Черкасской области ветеран так называемой антитеррористической операции, проводимой украинскими силовиками на востоке страны, во время празднования возвращения из Донбасса устроил взрыв у себя дома. Об этом сообщает издание "Вести" со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

По данным правоохранителей, в Христиановском районе боец АТО во время распития алкогольных напитков достал гранату и вынул из нее кольцо. Затем он бросил ее в сторону, после чего в доме произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал.

Подозреваемый скрылся с место происшествия, однако полицейским удалось его найти и задержать. Возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Украины о незаконном обращении с оружием.