В ДНР возбудили дело после гибели женщины при обстреле силовиками Горловки

ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело по статье "Теракт" в отношении украинских командиров после гибели жительницы Горловки из-за обстрела, сообщает пресс-служба ведомства.
"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 229 Уголовного кодекса ДНР "Террористический акт, повлекший смерть человека", в отношении командира 24 отдельной механизированной бригады ВСУ и командира первого механизированного батальона данной бригады", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, эти командиры отдали подчиненным приказ на открытие огня по территории ДНР. В результате обстрела Горловки погибла пожилая женщина.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.