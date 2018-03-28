Президент Латвии подпишет закон о переводе школ на латышский язык обучения

РИГА, 28 мар — РИА Новости. Президент Латвии Раймонд Вейонис подпишет закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, сообщает в среду пресс-служба канцелярии главы государства.
Как отмечает пресс-служба, президент считает, что обучение в средней школе на государственном языке обеспечит всем молодым людям равные возможности получить качественное образование.
"У детей по-прежнему будет возможность изучать предметы, связанные с национальными меньшинствами, их идентичностью и культурой, поддерживать свои корни и многосторонне развивать свою личность", — добавил Вейонис.
В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.