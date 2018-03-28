Президент Латвии подпишет закон о переводе школ на латышский язык обучения

РИГА, 28 мар — РИА Новости. Президент Латвии Раймонд Вейонис подпишет закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, сообщает в среду пресс-служба канцелярии главы государства.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году.

Как отмечает пресс-служба, президент считает, что обучение в средней школе на государственном языке обеспечит всем молодым людям равные возможности получить качественное образование.

"У детей по-прежнему будет возможность изучать предметы, связанные с национальными меньшинствами, их идентичностью и культурой, поддерживать свои корни и многосторонне развивать свою личность", — добавил Вейонис.

Ранее депутаты парламентской фракции "Согласие" обратились к Вейонису с просьбой не подписывать этот закон, так как поправки противоречат не только Конституции Латвии, но и международным документам, например, рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, которую Латвия ратифицировала в 2005 году.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.