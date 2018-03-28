СМИ узнали, что стало аргументом для замены F-16 на F-35 в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Возможности новейших американских F-35 нести тактическое ядерное оружие упоминались в числе аргументов при рассмотрении вариантов замены находящихся на вооружении у ВВС Бельгии F-16, заявил депутат фламандской социал-демократической партии S.PA Дирк ван дер Мален; в минобороны страны эти заявления опровергли.

В Бельгии не утихает политический скандал вокруг срока эксплуатации истребителей F-16. Местные СМИ с подачи находящихся в оппозиции социалистов сообщили о якобы переданном минобороны в апреле 2017 года экспертном докладе американского Lockheed Martin, согласно выводам которого срок эксплуатации бельгийских F-16 может быть продлен на шесть лет. При этом минобороны проводит тендер на закупку новых 34 истребителей-бомбардировщиков на несколько миллиардов евро.

Бельгийское издание VRT De Standaard сообщило в среду о существовании датированного еще 2015 годом документа из аппарата минобороны, в котором якобы содержалась рекомендация оснастить ВВС Бельгии "боевым самолетом пятого поколения". При этом в документе, согласно публикации, упоминается о "возможности ядерного сдерживания", которая есть у новейших американских истребителей.

"Выбор F-35 уже был зафиксирован в 2015 году. Министр обороны Стивен Вандепут всегда отрицал, что возможность нести ядерное оружие было важным критерием при выборе, но это не соответствует реальности", — приводит издание Le Soir слова депутата Дирка ван дер Малена, который ознакомился с документом.

Сам министр отверг подозрения, заявив, что речь идет всего лишь об одном из нескольких десятков черновиков, которые распространялись на заседаниях по выработке рабочих идей и предложений еще до начала переговоров по оборонной стратегии на 2016-2030 годы, и цитируемый в прессе документ ничего не значит.

Планируется, что первый F-16 ВВС Бельгии будет списан в 2023 году, а к 2028 году все самолеты этой модификации будут выведены из эксплуатации. Подписание контракта на поставку ожидается не позднее начала 2019 года.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе, а также практика "совместных ядерных миссий" препятствуют ядерному разоружению. По его словам, в рамках этих миссий "с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к выработке соответствующих навыков".