СМИ: КНДР передала Южной Корее список делегации на межкорейских переговорах

ТОКИО, 28 мар — РИА Новости. Власти КНДР передали Южной Корее список делегации, которая будет в четверг принимать участие в межкорейских переговорах на министерском уровне по подготовке к саммиту между Югом и Севером, сообщают местные СМИ в Сеуле.
Как сообщило агентство Рёнхап, ожидается, что на подготовительных переговорах будет обсуждаться конкретная дата ожидаемого в конце апреля саммита двух корейских государств и его повестка дня.
Встреча министров состоится 29 марта в здании "Тхонильгак" северокорейской стороны демилитаризованной зоны между КНДР и Республикой Корея в пункте переговоров Пханмунджом.