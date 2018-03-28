Народная милиция ЛНР заявила о гранатометном обстреле пригорода Луганска

ЛУГАНСК, 28 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатомета пригород Луганска, заявил в среду журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В 14.30 ВСУ из автоматического гранатомета станкового (АГС) с направления Кондрашевская Новая (железнодорожная станция — ред.) произвели обстрел территории ЛНР в районе Красного Яра", — сказал Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.