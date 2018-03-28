В Чехии столкнулись два грузовика и автобус

ПРАГА, 28 мар – РИА Новости. Два грузовика и пассажирский автобус столкнулись скоростной магистрали в районе восточного чешского города Вишков в среду, пять человек при этом получили ранения, сообщил журналистам представитель полиции Павел Шваб.

По данным полиции, ранения двух пострадавших — тяжелые.

"На 189-ом километре скоростной магистрали D1 произошло столкновение двух грузовиков и автобуса. Проезд в обе стороны заблокирован. Вызванные медики сообщают о пяти раненых, в том числе – двух тяжелых, для их отправки в больницы задействован вертолет. Пожарные продолжают высвобождать из кабины одного из грузовиков его водителя. Причины аварии пока не ясны", — сказал Шваб.

Участок скоростной магистрали D1, где произошла авария, ведет от города Брно на юго-востоке страны к городу Острава на севере страны. Транспортные потоки полицией направляются по объездным маршрутам.