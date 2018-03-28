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В Каталонии приняли резолюцию для "гарантии политических прав" Пучдемона

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (546)
14:5228.03.2018
(обновлено: 14:53 28.03.2018)
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© РИА Новости / Тьерри МонассПерейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. АрхивЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архив
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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МАДРИД, 28 мар – РИА Новости. Парламент Каталонии принял резолюцию, которая признает право задержанных каталонских политиков, в том числе экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона, претендовать на должность главы правительства автономного сообщества.

Маска с портретом Карлеса Пучдемона во время митинга у посольства Германии в Барселоне. 25 марта 2018
© REUTERS / Albert Gea
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Резолюцию, которая носит символический характер, поддержали депутаты от сепаратистских партий – "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" — вместе они имеют абсолютное большинство в законодательном органе автономного сообщества. Против выступили "Граждане", Народная партия, социалисты. Представители Catalunya en Comú-Podem (каталонское отделение партии Podemos) поддержали некоторые пункты резолюции.

Резолюция призывает парламент Каталонии "принять все необходимые меры", чтобы гарантировать политические права политиков, в том числе проходить процедуру утверждения на пост главы женералитета. Она касается Карлеса Пучдемона, задержанного в Германии, Жорди Санчеса и Жорди Туруля, которые находятся в мадридской тюрьме. Всем троим предъявлены обвинения в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября и дальнейшим провозглашением независимости каталонским парламентом.

Ранее Конституционный суд Испании постановил, что кандидат на пост женералитета должен лично присутствовать на заседании, на котором проходит процедура утверждения.

Кроме того, каталонский парламент принял резолюцию с требованием освободить политиков, находящихся в заключении.

В настоящее время парламент обсуждает резолюцию, представленную крупнейшей фракцией парламента "Граждане", об отставке спикера Роже Торрена. По мнению центристов, он превысил свои полномочия.

Плакат Пучдемон - наш президент. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Партия "Вместе за Каталонию" с момента формирования парламента выдвигала на пост главы женералитета трех своих депутатов – Карлеса Пучдемона, бывшего лидера общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчеса и бывшего официального представителя каталонского правительства, члена кабинета Пучдемона Жорди Туруля. Пучдемон и Санчес в результате сняли свои кандидатуры. В понедельник адвокат Санчеса заявил, что депутат может пересмотреть свое решение.

Первое голосование по кандидатуре Туруля состоялось на прошлой неделе, но он не набрал необходимое абсолютное большинство, на следующий день он был задержан решением судьи Верховного суда за преступления, связанные с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября. Второй тур голосования, который должен был состояться в субботу, был отменен.

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена 23 марта предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. В настоящее время девять политиков находятся в мадридских тюрьмах, в их числе бывший лидер общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчес и бывший официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль. Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе Карлеса Пучдемона. Пучдемон был задержан в Германии 25 марта. 28 марта бывший член правительства Каталонии, экс-советник образования Карла Понсати, скрывавшаяся от испанского правосудия в Великобритании, сдалась шотландской полиции.

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