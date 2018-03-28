Экс-президент Южной Осетии Тибилов намерен участвовать в выборах 2019 года

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Экс-президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил, что намерен участвовать в парламентских выборах в республике в 2019 году.
"Что касается подготовки к парламентским выборам. Для себя я определил, что нужно будет принять участие в таком значимом событии. Тем более эти выборы пройдут уже по новой системе — мажоритарно-пропорциональной, когда в них могут участвовать не только партии, но и отдельные граждане", — заявил Тибилов в интервью агентству Sputnik Южная Осетия.
Как отметил экс-президент, он не принял окончательного решения, будет ли баллотироваться в составе какой-либо партии, в частности партии "Ныхас", входящей в парламентское меньшинство и образованной Тибиловым в период его президентства с 2012 по 2017 годы.