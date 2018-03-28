Макрон: Франция не забудет офицера Бельтрама, спасшего жизнь заложницы

ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция никогда не забудет офицера жандармерии Арно Бельтрама, который отдал свою жизнь для спасения заложницы, сказал президент республики Эммануэль Макрон.

Несколько сотен человек пришли почтить память погибшего офицера Бельтрама, который стал во Франции национальным героем. Церемония национального прощания с жандармом, который спас жизнь заложницы на юге Франции, началась около 11.40 (местное время, 12.40 мск) во внутреннем дворе Дома инвалидов в Париже. На прощание с офицером пришли сотни человек, в том числе многие представители французской власти, в частности, премьер-министр Эдуард Филипп, глава МВД Жерар Коллон, председатель Нацсобрания (нижней палаты парламента) Франсуа де Рюжи, а также экс-президенты республики Франсуа Олланд и Николя Саркози, бывшие премьер-министры страны Мануэль Вальс, Франсуа Фийон, Ален Жюппе и другие политические деятели. Французский президент приехал на церемонию прощания в сопровождении своей супруги Бриджит. Макрон пообщался с родственниками погибшего жандарма.

"Правый, ясный и храбрый, он противостоял агрессии исламистов, противостоял ненависти, смертельному сумасшествию", — сказал Макрон, выступая на траурной церемонии в память о погибшем жандарме. Глава французской республики подчеркнул, что Бельтрам был воплощением дух французского сопротивления.

"Этот герой – это человек, со своей историей, со своими связями, со своими чувствами. И в то же время этот герой был великим военнослужащим Франции. Он будет жить в вас, среди вас, в ваших воспоминаниях", — отметил Макрон.

По его словам, "смертельный урок высечен на сердце французов". "Память о нем (подполковнике Бельтраме — ред.) будет жить, его пример будет продолжаться… Ваша жертва, Арно Бельтрам, нас обязывает, нас учит, говорит как ничто другое, что есть Франция", — отметил президент республики.

Макрон выразил признание и восхищение всей нации поступком Бельтрама.

МИД Франции в своем коммюнике отметил "исключительную храбрость" офицера, отдавшего жизнь на службе нации, и выразил глубокие соболезнования семье погибшего жандарма.

В прошлую пятницу была совершена серия нападений в департаменте Од на юге Франции. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив пассажира, отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников.

Бельтрам был один из первых, кто приехал на место происшествия и попросил обменять себя на одну из заложниц. Офицер был ранен террористом и в субботу скончался от полученных ранений. Как отмечают в правоохранительных органах Франции, оперативные действия Бельтрама помогли спасти жизни нескольких человек.