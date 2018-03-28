В горах в Австрии туристический автобус попал в ДТП

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. По меньшей мере 36 человек пострадали, когда туристический автобус попал в аварию на горном перевале Гшютт в Верхней Австрии, сообщила телерадиокомпания ORF со ссылкой на Красный крест.

ДТП произошло в первой половине дня в среду, на место прибыли сотрудники экстренных служб и полиции, а также вертолет скорой помощи. Тяжелые травмы получил водитель автобуса.

"По последним данным, 36 человек пострадали, один человек тяжело. Последних пациентов только что доставили в ближайшие больницы", — сообщил представитель службы спасения.

Автобус занесло на заснеженной дороге, и он врезался в каменную стену на въезде в один из отелей. По предварительным данным, в автобусе находилась туристическая группа из Южной Кореи. Движение на дороге перекрыто.