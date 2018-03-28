РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Провал Терезы Мэй". У Лондона нет доказательств по "делу Скрипаля"

14:3028.03.2018
(обновлено: 14:34 28.03.2018)
055130
© REUTERS / Pool/Toby MelvilleПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения Солсбери. 15 марта 2018Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения Солсбери. 15 марта 2018
© REUTERS / Pool/Toby Melville

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Олег Ким. В распоряжении СМИ оказались "доказательства" причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, представленные иностранным дипломатам в британском посольстве в Москве. РИА Новости изучило документ и выяснило, что никаких аргументов в нем не приводится и все обвинения по-прежнему голословные.

Хронология событий

Британскую презентацию опубликовали журналисты газеты "Коммекрсант". Первый слайд — титульный с названием "Инцидент в Солсбери". Второй содержит хронологию событий, начиная с 4 марта. В этот день три человека были отравлены неким веществом.

Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта
Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта

Тринадцатого марта истек срок, в течение которого российские власти, по мнению Лондона, должны были предоставить удовлетворяющие Великобританию объяснения. Объяснения, сообщает презентация, не поступили. Четырнадцатого марта Мэй проинформировала, как Соединенное Королевство отреагирует на отравление Скрипаля. В этот же день премьер-министр обратилась в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Завершается хронология 20 марта — высылкой 23 российских дипломатов.

Аргументы обвинения

Третий слайд озаглавлен "Новая фаза российской агрессии". На этой странице утверждается, что отравляющее вещество было идентифицировано экспертами военной лаборатории в Портон-Дауне, недалеко от Солсбери.

Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта
Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта
Флаг Соединенного Королевства на здании посольства Великобритании в России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Политолог: вместо доказательств по "делу Скрипаля" Лондон представил комикс

Далее высказывается следующее: эта группа отравляющих веществ  разрабатывалась только Россией, это первое применение нервно-паралитического газа для "нападения" в Европе после Второй мировой, "у нас нет сомнений в том, что за это ответственна Россия", "ни у одной другой страны, за исключением России, не было возможности, намерения и мотива".

"К 18 марта мы (власти Соединенного Королевства. — Прим. ред.) насчитали около 30 параллельных попыток дезинформации", — говорится также в презентации.

Подсчет пострадавших

На четвертом слайде содержится описание воздействия отравляющего вещества на человека: "Если не воспользоваться антидотом, смерть наступает от удушья или остановки сердца". Приводится список жертв и пострадавших от инцидента в Солсбери: трое отравлены, "51 человек направлены в больницу, 131 могли контактировать с отравляющим веществом". "В расследовании участвуют 250 сотрудников антитеррористических подразделений и 180 военных".

Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта
Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта
Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь
© РИА Новости / Наталья Копылова
МИД: бремя доказательств в "деле Скрипаля" лежит на британской стороне

Список обвинений в адрес России

"Длинный список зловредных действий России" — так называется пятый слайд. Тут 12 блоков с описанием инцидентов, ответственность за которые Великобритания возлагает на Москву. Это отравление в 2006-м Александра Литвиненко, "вторжение" в Грузию в 2008 (так квалифицируется операция по принуждению к миру), сбитый над Донбассом малазийский "Боинг", взлом Бундестага в 2015-м и датского Министерства обороны, атака вируса-вымогателя NotPetya, DDoS-атаки на интернет в Эстонии, "оккупация Крыма и дестабилизация Украины", "вмешательство в выборы в США" в 2015-2016-м, дезинформация в деле девочки Лизы в Германии, "попытка организации переворота в Черногории", и наконец — покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлия.

Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта
Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта

Меры против России

Шестой слайд "Взвешенный и пропорциональный ответ Соединенного Королевства" начинается со строчки "Назначение России [ответственной]". Далее следуют пункты: "разоблачение российской сети разведчиков", "приостановление планируемых двусторонних контактов", "усиление пограничного контроля", "противодействие криминалу и коррупции", "принятие нового законодательства", а также "иные меры противостояния враждебному государству".

Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта
Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта
Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Архивное фото
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Москва ожидает от Лондона взаимодействия по "делу Скрипаля"

Реакция Москвы

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал презентацию, не выдерживающей критики. "К нашему большому сожалению, до сих пор сколько-нибудь адекватных или вразумительных доказательств или объяснений позиции, которая была занята официальным Лондоном, мы не видели", — отметил он. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что "никакой информации Лондон российской стороне так и не представил".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: "Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке".

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена