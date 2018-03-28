"Провал Терезы Мэй". У Лондона нет доказательств по "делу Скрипаля"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения Солсбери. 15 марта 2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения Солсбери. 15 марта 2018

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Олег Ким. В распоряжении СМИ оказались "доказательства" причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, представленные иностранным дипломатам в британском посольстве в Москве. РИА Новости изучило документ и выяснило, что никаких аргументов в нем не приводится и все обвинения по-прежнему голословные.

Хронология событий

Британскую презентацию опубликовали журналисты газеты "Коммекрсант". Первый слайд — титульный с названием "Инцидент в Солсбери". Второй содержит хронологию событий, начиная с 4 марта. В этот день три человека были отравлены неким веществом.

Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта

Тринадцатого марта истек срок, в течение которого российские власти, по мнению Лондона, должны были предоставить удовлетворяющие Великобританию объяснения. Объяснения, сообщает презентация, не поступили. Четырнадцатого марта Мэй проинформировала, как Соединенное Королевство отреагирует на отравление Скрипаля. В этот же день премьер-министр обратилась в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Завершается хронология 20 марта — высылкой 23 российских дипломатов.

Аргументы обвинения

Третий слайд озаглавлен "Новая фаза российской агрессии". На этой странице утверждается, что отравляющее вещество было идентифицировано экспертами военной лаборатории в Портон-Дауне, недалеко от Солсбери.

Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта

Далее высказывается следующее: эта группа отравляющих веществ разрабатывалась только Россией, это первое применение нервно-паралитического газа для "нападения" в Европе после Второй мировой, "у нас нет сомнений в том, что за это ответственна Россия", "ни у одной другой страны, за исключением России, не было возможности, намерения и мотива".

"К 18 марта мы (власти Соединенного Королевства. — Прим. ред.) насчитали около 30 параллельных попыток дезинформации", — говорится также в презентации.

Подсчет пострадавших

На четвертом слайде содержится описание воздействия отравляющего вещества на человека: "Если не воспользоваться антидотом, смерть наступает от удушья или остановки сердца". Приводится список жертв и пострадавших от инцидента в Солсбери: трое отравлены, "51 человек направлены в больницу, 131 могли контактировать с отравляющим веществом". "В расследовании участвуют 250 сотрудников антитеррористических подразделений и 180 военных".

Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта

Список обвинений в адрес России

"Длинный список зловредных действий России" — так называется пятый слайд. Тут 12 блоков с описанием инцидентов, ответственность за которые Великобритания возлагает на Москву. Это отравление в 2006-м Александра Литвиненко, "вторжение" в Грузию в 2008 (так квалифицируется операция по принуждению к миру), сбитый над Донбассом малазийский "Боинг", взлом Бундестага в 2015-м и датского Министерства обороны, атака вируса-вымогателя NotPetya, DDoS-атаки на интернет в Эстонии, "оккупация Крыма и дестабилизация Украины", "вмешательство в выборы в США" в 2015-2016-м, дезинформация в деле девочки Лизы в Германии, "попытка организации переворота в Черногории", и наконец — покушение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлия.

Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта

Меры против России

Шестой слайд "Взвешенный и пропорциональный ответ Соединенного Королевства" начинается со строчки "Назначение России [ответственной]". Далее следуют пункты: "разоблачение российской сети разведчиков", "приостановление планируемых двусторонних контактов", "усиление пограничного контроля", "противодействие криминалу и коррупции", "принятие нового законодательства", а также "иные меры противостояния враждебному государству".

Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта Презентация, показанная на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта

Реакция Москвы

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал презентацию, не выдерживающей критики. "К нашему большому сожалению, до сих пор сколько-нибудь адекватных или вразумительных доказательств или объяснений позиции, которая была занята официальным Лондоном, мы не видели", — отметил он. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что "никакой информации Лондон российской стороне так и не представил".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: "Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке".