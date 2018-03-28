Черногория вышлет российского дипломата из-за "дела Скрипаля"

БЕЛГРАД, 28 мар — РИА Новости. Черногория вышлет одного российского дипломата из-за "делом Скрипаля", сообщило правительство республики.

Сотрудник дипмиссии должен покинуть страну в течение недели. Также Подгорица отозвала согласие на работу в республике почетного консула России.

Накануне премьер Душко Маркович заявил, что случившееся в Британии "указывает, что ответственность лежит на российской стороне". При этом он не смог назвать город, где произошел инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Высылка российских дипломатов

В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств объявили о высылке российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. Таким образом, они присоединились к решению Великобритании.

В российском МИД назвали высылку дипломатов "недружественным и провокационным шагом" и пообещали подготовить ответные меры. В Кремле также отметили, что Москва будет действовать по принципу взаимности.

Дело Скрипаля

Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

Лондон утверждает, что к их отравлению веществом А234 причастна Москва. После происшествия Британия выслала 23 российских дипломата, заморозила контакты с Россией на высоком уровне и призвала другие страны принять меры против Москвы. Кремль в ответ объявил персонами нон грата такое же число сотрудников британского посольства, отозвал разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявил о прекращении работы Британского совета.

Никаких реальных доказательств причастности России к инциденту нет. Москва неоднократно называла обвинения в свой адрес провокацией. Владимир Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей.