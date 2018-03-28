Визит лидера КНДР в Китай показал его готовность к диалогу, считает Косачев

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пхеньян демонстрирует готовность к диалогу по мирному разрешению ситуации на полуострове, теперь ответ за США, нужен ли Вашингтону реальный переговорный процесс, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.

"Визит Ким Чен Ына в Китай и личная встреча с Си Цзиньпином в Пекине – важнейшие сигналы от Пхеньяна международному сообществу о готовности Северной Кореи к диалогу по нормализации обстановки вокруг полуострова и по его денуклеаризации. Безусловно, эта активность призвана дезавуировать нагнетание Вашингтоном страстей по данной теме, которое должно оправдать его призывы к усилению санкций в отношении КНДР", — сказал Косачев РИА Новости.

Как он отметил, первая реакция США на информацию о визите, полученную от руководства КНР, подтверждает, что Вашингтон такой медийный эффект от действий Пхеньяна явно не устраивает. Косачев напомнил слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая назвала визит Ким Чен Ына в Китай еще одним свидетельством того, что американская "кампания максимального давления создает соответствующую атмосферу для диалога с Северной Кореей"

"США крайне не заинтересованы в том, чтобы подвижки на северокорейском треке выглядели бы следствием активной и инициативной политики КНДР, а не агрессивной линии США", — добавил Косачев.

"Нужен ли Вашингтону мир на Корейском полуострове (а также где угодно еще, от Сирии до Украины), если такой мир не стал триумфом американской политики санкций и угроз, которые бы привели к чьему-то показательному поражению и унижению – это одна из ключевых проблем для любого конфликта в мире. Дескать, лучше уж плохая война, чем хороший мир, если этот мир – не победа США", — сказал сенатор.

По мнению законодателя, спасительным для корейского досье может стать вариант "каждый при своих": Вашингтон будет считать, что санкции подействовали, а Пхеньян – что он инициативно сдвинул тупиковую ситуацию с мертвой точки. Однако парламентарий не уверен, что такой размен устроит именно американскую сторону, особенно учитывая появление в Белом доме такого "ястреба", как Джон Болтон, назначенный советником президента США по национальной безопасности.

"В любом случае Ким Чен Ын своим визитом в Пекин, первым за многие годы, показал, что в его арсенале средств действительно больше, и перебрасывать мяч другой стороне у него вполне получается", — подчеркнул Косачев.