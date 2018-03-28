Слуцкий назвал сравнение России с чудовищем откровенным хамством

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сравнение России с "чудовищем из морских глубин" переходит все границы цивилизованных форм диалога, это откровенное хамство, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Заявление Госдепа, где Россию сравнивают с "чудовищем из морских глубин", переходит все границы цивилизованных форм диалога. Это откровенное хамство, выход за пределы соблюдения норм политкорректности и дипломатической риторики", — сказал Слуцкий журналистам в среду.
Политик подчеркнул, что полностью разделяет реакцию российского посольства, сравнившего высказывания официального представителя Хезер Науэрт с методами нацистской пропаганды.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Москва считает хамскими и бездоказательными обвинения Великобритании в отношении России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля. Из "солидарности" с Лондоном, объявившем о высылке 23 российских дипломатов, многие страны ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других также приняли решение выслать российских дипломатов.