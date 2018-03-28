Песков прокомментировал решение стран Запада выслать российских дипломатов

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Решения стран Запада о высылке российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — это проявление квазисолидарности с Лондоном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

"Действительно, это достаточно коллективное решение. Это проявление солидарности, в данном случае — квазисолидарности с Лондоном. В теме, которая, с нашей точки зрения и по нашему убеждению, по-прежнему не имеет под собой никаких оснований, не имеет под собой никаких доказательств", — сказал Песков.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Также, власти Британии и Исландии приняли решение не посещать матчи чемпионата по футболу в РФ.