Делегации КНДР, Южной Кореи и США провели в Финляндии три встречи

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Делегации КНДР, Южной Кореи и США провели в Финляндии три встречи на уровне МИД, заявил в среду член группы экспертов ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику.

Группа экспертов оказывает поддержку работе комитета СБ ООН 1718, который осуществляет мониторинг выполнения резолюций в отношении КНДР.

"В Финляндии проходили три встречи. КНДР была представлена на уровне заместителя директора департамента США МИД", — сказал Кику, выступая на организованной РСМД встрече на тему "Возможна ли единая Корея? Разрешение ядерной проблемы и позиции региональных игроков".