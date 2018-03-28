Россия приветствует переговоры лидеров Китая и КНДР

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Москва приветствует переговоры лидеров Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики, это важный шаг в закреплении позитивных тенденций в ситуации на Корейском полуострове, сообщается на сайте МИД РФ.

Ким Чен Ын на этой неделе совершил свою первую зарубежную поездку — в Пекин. Там он провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином. В настоящее время идет подготовка к проведению встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вслед за этим ожидается проведение саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

"Приветствуем состоявшуюся в Пекине встречу руководителей Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики. Расцениваем прошедшие переговоры как важный шаг в закреплении позитивных тенденций, обозначившихся в последнее время в развитии ситуации на Корейском полуострове и вокруг него", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что Россия намерена и далее содействовать урегулированию ситуации в регионе "исключительно мирными политико-дипломатическими средствами через прямой диалог между всеми вовлеченными сторонами".