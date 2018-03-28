МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай добавит Пхеньяну козырей накануне ожидающихся в мае переговоров с президентом США Дональдом Трампом, заявил РИА Новости руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев.

Ким Чен Ын на этой неделе совершил свою первую зарубежную поездку — в Пекин. Там он провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином. В настоящее время идет подготовка к проведению встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вслед за этим ожидается проведение саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

"Основные переговоры предстоят в апреле-мае, когда согласуют дату с Трампом — это самое важное. И перед этим, конечно, логично укрепить позиции и показать, что отношения с другими самыми важными экономическими партнерами у КНДР не такие плохие, они существуют. Потому что Си и Ким ранее никогда не встречались", — сказал Габуев.

По его словам, Пхеньяну было важно показать, у руководства КНДР "есть и каналы коммуникации с самыми главными стейкхолдерами, и личные отношения, и дополнительные опции".

"То есть для Ким Чен Ына это дополнительный ход, чтобы показать Трампу, что он садится за стол с неплохими картами, не находясь в полной дипломатической изоляции", — отметил эксперт.

"Он правильно сделал, что поехал туда лично, заявился на поклон — это массажирует эго китайского лидера, это показывает, что Пекин, действительно, держит в своих руках ключи к ситуации во многом", — добавил эксперт.

По его мнению, этот визит выгоден и Китаю, который таким образом продемонстрировал, что является сильным игроком и имеет прямое влияние на ситуацию. "Я думаю, что таким образом и Пекин свои цели удовлетворил, показав, что он вернулся в игру, и без него в этом регионе ничего не решается. Пока не понятно, о чем конкретно они договорились и какие сценарии развития обсуждали, но, безусловно, и для Кима, и для Си это серьезное добавление козырей на переговорах с США", — отметил Габуев.

В свою очередь заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков считает встречу двух лидеров позитивным сигналом для всей обстановки на Корейском полуострове.

"Это очень важная встреча, потому что всем известно, какую роль играет Китай в ситуации в Северо-Восточной Азии. Ясно, что перед началом серьезных переговоров Ким Чен Ыну было необходимо приехать и достаточно четко обсудить с Китаем и повестку дня и возможную программу этих переговоров", — указал Мосяков.

По его мнению, встреча в Пекине — это важный этап подготовки серьезных переговоров, которые позволят ослабить напряженность на Корейском полуострове.