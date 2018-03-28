"Оппозиционный блок" раскритиковал идею ввести на Украине латиницу

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Лидер украинской партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко раскритиковал инициативу провести дискуссию о введении на Украине латиницы параллельно с кириллицей.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее предложил подискутировать на предмет возможного введения на Украине латиницы параллельно с кириллицей.

Бойко считает, что любые заявления, направленные на раскол в обществе, категорически недопустимы. "Что касается инициативы (Климкина — ред.), то ему для начала нужно, как минимум, помириться с соседями и "затушить" уже имеющиеся конфликты с венграми, поляками, румынами – со всеми странами, с которыми еще недавно у нас были добрососедские отношения", — цитирует Бойко пресс-служба партии в среду.

По его словам, задача МИД заключается в том, чтобы гасить конфликты, а не порождать новые на базе разделения общества по языковому вопросу.

"Наша задача – вернуть мир и добро на Украину. Для этого, в первую очередь, необходимо завершить военный конфликт. В обществе должен быть найден компромисс. Во-вторых, необходима социальная поддержка населения и восстановление реального сектора экономики. Нужно бороться за каждое рабочее место и создавать нормальные условия для жизни людей", — считает политик.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.