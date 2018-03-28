Китай показал поддержку КНДР на международном уровне, считает сенатор

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пекин продемонстрировал поддержку инициатив Пхеньяна на международном уровне, проведя переговоры с руководством КНДР, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай, который держался в строгом секрете. Поездка в Китай стала первым зарубежным визитом северокорейского лидера после прихода к власти в 2011 году. Рано утром в среду агентство Синьхуа сообщило о визите, подтвердив информацию СМИ, которая появилась ранее. Чуть позже сообщение опубликовали на сайте министерства иностранных дел КНР.

"Надо отметить, что это первый зарубежный визит Ким Чен Ына, который к тому же прошел в режиме секретности", — сказал Джабаров.

Сенатор напомнил, что переговоры руководства двух стран прошли на фоне разгорающегося конфликта между КНР и США из-за инцидента в Южно-Китайском море. "Китай подобным шагом показал свою солидарность с КНДР, хотя, например, Япония попросила от Пекина объяснений по данному вопросу", — сказал законодатель.

Вместе с тем, несмотря на разногласия между государствами региона, "Пекин дал понять, что во многом поддерживает Северную Корею", сказал сенатор. И если начнутся переговоры между КНДР и США, "Пхеньян будет чувствовать за своей спиной Китай", отметил он.

Парламентарий признался, что не очень верит в перспективы переговоров Пхеньяна и Вашингтона, поскольку вряд ли США серьезно хотят улучшения отношений с Северной Кореей. "В последний момент может произойти что-то непредвиденное, затем могут последовать санкции…" — полагает он.

Вместе с тем, "КНДР старается идти по пути мирного урегулирования ситуации", заключил Джабаров.