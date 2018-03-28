В Пекине заявили, что визит Ким Чен Ына не был тайным

ПЕКИН, 28 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай не был тайной, несмотря на то, что информация о визите была опубликована только после его завершения.

Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.

"Если бы это было тайным визитом, то мы бы не опубликовали сообщение о нем", — заявил на брифинге Лу Кан.

Слухи о том, что Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин на бронированном поезде, появились еще в понедельник вечером, но официально эту информацию ни одна из сторон не подтверждала. В понедельник и во вторник в районе государственной резиденции Дяоюйтай и в центре Пекина были усилены меры безопасности, а во вторник днем по главной улице в направлении Пекинского железнодорожного вокзала проехал кортеж без опознавательных знаков. Сразу же после этого, японские СМИ сообщили о том, что спецпоезд из КНДР покинул пекинский вокзал.

Лишь утром в среду агентство Синьхуа сообщило, что Ким Чен Ын 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай, подтвердив сообщения СМИ, которые появились ранее. Чуть позже идентичное сообщение появилось на сайте министерства иностранных дел КНР.