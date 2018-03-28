Малайзия не предоставила ООН данные по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

РИА Новости. Малайзия пока так и не предоставила ООН данные, подтверждающие их обвинения в деле об убийстве брата Ким Чен Ына — эксперт ООН