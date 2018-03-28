Нарышкин заявил, что среди высланных работников дипмиссий есть офицеры СВР

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Среди высланных западными странами представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки, но их немного, заявил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин.

"В числе сотрудников МИД есть и офицеры нашей службы", — сказал Нарышкин.

По его словам, их немного, они обеспечивали безопасность российских посольств.

Директор СВР добавил, что среди высылаемых дипломатов были и "лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале".