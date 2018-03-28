В ООН рассказали о позиции Украины по данным о поставке технологий в КНДР

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина подтвердила, что двигатели на северокорейских межконтинентальных баллистических ракетах могли содержать элементы, производившиеся на украинском предприятии "Южмаш", заявил в среду эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику.

Он напомнил, что в прошлом году в СМИ была опубликована информация о том, что, возможно, двигатели для северокорейских МБР имеют элементы советских двигателей РД-250, производимых украинским "Южмашем".

"Группа экспертов ООН занималась изучением незаконной деятельности, связанной не только с развитием ракетно-ядерной программы, но и деятельностью, но и вопросами, связанными с запретом на осуществление любой деятельности в области вооружений… В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы", — сказал эксперт.

Группа экспертов санкционного комитета по КНДР следит за выполнением резолюций, принятых в отношении Северной Кореи. Мандат работы группы экспертов продлен СБ ООН до 24 апреля 2019 года. Согласно распространённому СБ ООН документу, эксперты должны представить комитету по санкциям итоговый доклад, содержащий выводы и рекомендации, не позднее 1 февраля 2019 года.