В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар — РИА Новости. Два пассажирских самолета столкнулись на рулежных дорожках международного аэропорта Тель-Авива, пострадавших нет, передает израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

По ее данным, во время буксировки авиалайнер немецкой компании German Wings задел самолет израильского авиаперевозчика El Al, который готовился к вылету.

"Рейс был отменен, пассажиры сняты с борта. Пострадавших нет", — сообщило радио.

Судя по видео, которое публикуют местные СМИ, у обоих самолетов повреждено хвостовое оперение.