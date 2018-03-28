Надежда Савченко опубликовала "предвыборный" ролик

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. На официальной странице депутата Верховной рады Надежды Савченко в Facebook появился ее "предвыборный" ролик.

На видео Савченко стоит в комнате, за окном темно и идет снег. Она снимает с себя вышиванку, а затем надевает военную форму и берцы.

"Надо действовать на опережение. Я знаю, что надо делать, и решение для себя уже приняла. Придет время и я стану вашим кандидатом в президенты. Но ваше решение мне нужно уже сегодня" — говорит депутат.

"Вместе мы сменим политическую систему. Надежда есть", — отмечается в описании к видео.

На прошлой неделе суд арестовал Савченко на два месяца. При этом она объявила голодовку. Защита уже подала на арест апелляционную жалобу. Обжалование ареста рассмотрят в суде 29 марта.

Савченко обвиняют в планировании терактов в здании парламента и правительственном квартале. По словам генпрокурора Юрия Луценко, следствие имеет доказательства того, что она намеревалась уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко вместе с главой Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз". Политику грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.