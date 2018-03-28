Депутат рассказал, что пытаются доказать США с помощью "дела Скрипаля"

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. США делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля продемонстрировали Москве свои возможности в информационной войне после того, как Россия показала свои возможности в сфере новых вооружений, считает член комитета ГД по международным делам Антон Морозов.

"Я думаю, что это просто демонстрация со стороны США их возможностей в информационном поле как Европы, так и мира вообще. То есть они лишний раз показали нам, что, несмотря на то, что никаких объективных доказательств вины России, страну можно оболгать и весь цивилизованный мир этой лжи поверит", — сказал Морозов РИА Новости.

По мнению парламентария, Москве сейчас нужно не терять самообладания, продолжать усилия на дипломатическом, межправительственном и межпарламентском поприще, развивать народную дипломатию, чтобы усилить влияние России в мире.

"Мы продемонстрировали свои возможности в сфере новых вооружений, они в ответ продемонстрировали свои возможности в информационной войне", — пояснил Морозов.

Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному Собранию рассказал о новых уникальных образцах российского оружия, которое, в частности, способно преодолевать любую систему ПРО.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что Россия считает хамскими и бездоказательными обвинения Великобритании в отношении России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля. Из "солидарности" с Лондоном, объявившим о высылке 23 российских дипломатов, многие страны ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других также приняли решение выслать российских дипломатов.