Депутат Госдумы рассказал, к чему ведет визит Ким Чен Ына в Китай

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Неофициальный визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Китай ведет к разрядке ситуации на Корейском полуострове, Пекин оказал моральную поддержку Пхеньяну и показал, что приветствует мирные переговоры между КНДР и США, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Визит в Китай лидера КНДР и его супруги прошел 25-27 марта под покровом тайны: официальные сообщения о нем появились после отъезда правительственного поезда из Пекина. Визит стал первой заграничной поездкой лидера страны с момента вступления в должность.

"Сейчас в условиях, когда ситуация на Корейском полуострове стабилизируется, очевидно, Китай решил оказать моральную поддержку Ким Чен Ыну и выразить надежду именно на мирное урегулирование… Это вызвано именно тем, что Китай приветствует именно мирный ход переговоров КНДР и США и будет всячески этому помогать, как и Россия", — сказал Морозов РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что Россия и Китай, как соседи КНДР, наиболее заинтересованы в мирном урегулировании ситуации в регионе, так как "если там ядерная заворушка начнется, все осадки будут падать на нашу территорию, а не на территорию США".

"Китай всегда считал КНДР свои младшим братом. Это очень близкая по идеологии страна Китаю. И несмотря на все ограничения, Китай до последнего поддерживал КНДР поставками нефтепродуктов и другими мерами", — отметил депутат.

Он заявил, что считает визит лидера КНДР в Китай хорошим знаком.

"Это ведет к разряде в определенной степени… Это и чисто гуманитарный вопрос. Мы там были, в КНДР, они изнемогают от санкций, но это, конечно, не сломило их дух и волю к победе… Но они нуждаются в помощи", — подчеркнул Морозов.