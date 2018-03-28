Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 12 раз", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

В ведомстве отметили, что на территории ДНР было выпущено 86 мин и снарядов, кроме того, использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 293 единицы", — сказал представитель ДНР в СЦКК.