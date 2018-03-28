ЕРЕВАН, 28 мар – РИА Новости. Армения, закупая вооружение в России, руководствуется собственными интересами и продолжит сотрудничество, несмотря на угрозу санкций, заявил в среду замминистра обороны Армении, глава Государственного военно-промышленного комитета Давид Пахчанян, касаясь угрозы американских санкций из-за оборонного сотрудничества с РФ.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года.

"Конечно, санкции – это проблема, но перед нами стоит задача обеспечения безопасности, и мы будем исходить из наших интересов", — сказал Пахчанян журналистам.

Он отметил, что отношения с Россией развиваются достаточно эффективно. "Поставки по первому оборонному кредиту почти полностью завершены, и есть договоренность продолжить работу. Это серьезная часть снабжения нашей армии", — сказал замминистра.

Ранее замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян назвал преувеличенными разговоры об угрозе возможных американских санкций из-за военно-технического сотрудничества с Россией.

В 2015 и 2017 годах между Арменией и Россией были подписаны два оборонных кредитных соглашения на общую сумму в 300 миллионов долларов. Министр обороны Армении Виген Саркисян сообщал ранее, что Ереван намерен приобрести у Москвы в рамках российского оборонного кредита оружие стратегического сдерживания.