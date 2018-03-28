ЕРЕВАН, 28 мар – РИА Новости. Армения, закупая вооружение в России, руководствуется собственными интересами и продолжит сотрудничество, несмотря на угрозу санкций, заявил в среду замминистра обороны Армении, глава Государственного военно-промышленного комитета Давид Пахчанян, касаясь угрозы американских санкций из-за оборонного сотрудничества с РФ.
"Конечно, санкции – это проблема, но перед нами стоит задача обеспечения безопасности, и мы будем исходить из наших интересов", — сказал Пахчанян журналистам.
Он отметил, что отношения с Россией развиваются достаточно эффективно. "Поставки по первому оборонному кредиту почти полностью завершены, и есть договоренность продолжить работу. Это серьезная часть снабжения нашей армии", — сказал замминистра.
В 2015 и 2017 годах между Арменией и Россией были подписаны два оборонных кредитных соглашения на общую сумму в 300 миллионов долларов. Министр обороны Армении Виген Саркисян сообщал ранее, что Ереван намерен приобрести у Москвы в рамках российского оборонного кредита оружие стратегического сдерживания.