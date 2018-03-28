Мэттис назвал "причину отравления" Скрипаля

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери — это продолжение попыток России подорвать единство Запада, заявил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис. Его слова приводит Business Insider.

"Они делают вещи, которые, как они думают, можно отрицать. Так они пытаются сломать единство западного альянса", — сказал Мэттис. По его словам, это "образец поведения", которого якобы придерживается Россия.

Когда журналисты попросили главу Пентагона конкретизировать обвинения в адрес Москвы, он ответил: "Попытка убийства мужчины и его дочери, как вам такое для начала?".

Мэттис отметил, что Россия сама выбрала роль "стратегического соперника" США и что по ее вине все попытки двух стран сблизиться остались в прошлом.

Скрипаль и его дочь были отравлены в городе Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва, однако реальных доказательств этого представлено не было.

В понедельник ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие cтраны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Ранее это сделала Великобритания.

Россия в ответ на действия Лондона выслала 23 британских дипломата. Ответных мер на шагидругих стран пока не последовало, однако МИД уже пообещал их подготовить, действуя "по принципу взаимности".