В Мьянме избрали нового президента

БАНГКОК, 28 мар — РИА Новости. Парламентским голосованием новым президентом Мьянмы избран 66-летний У Вин Мьинт, кандидат от партии Национальная Лига за Демократию (НЛД) и бывший спикер нижней палаты парламента.

Результаты совместного голосования обеих палат Ассамблеи Союза (парламента) были объявлены в эфире парламентского телеканала Мьянмы днем в среду.

По мяьнманской конституции президента избирает парламент из ранее избранных из состава депутатов парламента трех вице-президентов. Так как после предыдущих выборов оставалось только два вице-президента, на прошлой неделе в парламенте прошли довыборы. Помимо действующих вице-президентов — У Мьинт Шве и Генри Ван Тхио — на пост вице-президента был избран У Вин Мьинт, близкий соратник лидера правящей партии НЛД, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи и бывший спикер нижней палаты парламента, Палаты представителей. У Вин Мьинт ушел в отставку с поста спикера в связи с участием в качестве кандидата в выборах.

При голосовании в среду У Вин Мьинт набрал 403 голоса, У Мьинт Шве — 211 голосов, а Генри Ван Тхио — 18 голосов, сообщает телеканал.

Прежний президент Мьянмы У Тхин Чжо вышел в отставку на прошлой неделе, сославшись на необходимость в отдыхе после длительной напряженной работы.